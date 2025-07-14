Elazığ\'da Orman Yangını Denetimleri

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından orman yangınlarının önlenmesi için denetimler devam ederken, yasağa uymayan 9 şahsa 26 bin lira idari para cezası verildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde orman yangınlarının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 61 ekip ve 299 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 34 piknik ve mesire alanı ile 73 orman noktası kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde 860 araç kontrol edilmiş, bin 580 kişiye orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme yapıldı. Yasağa aykırı hareket eden 9 şahsa toplam 26 bin 577 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Jandarma ekipleri tarafından denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ