Elazığ'da Orman Yangını: Helikopterler Havadan Müdahale Ediyor

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Elazığ'ın Gezin ile Tepecik köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürerken, Hazar Gölü'nden su alan helikopterin de orman yangınına havadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Gezin ile Tepecik köyleri sınırlarında bulunan Gozerik mevkisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.00 sularında Gezin'in Kışlacı Mahallesi'nde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, Tepecik köyüne kadar ilerledi. Yaklaşık 6 saattir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma, Maden ve Sivrice belediyelerine bağlı ekipler, belde belediyesi ekipleri ile TEDAŞ ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın geniş bir alana yayılırken, helikopterler, Hazar Gölü'nden su alarak yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. - ELAZIĞ