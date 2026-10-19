Elazığ\'da otobüs şoförü bayılan yolcuyu Fethi Sekin Şehir Hastanesi\'ne yetiştirdi

Elazığ Belediyesi halk otobüsü şoförü Emrah Zaman, otobüste bayılarak yere düşen yolcuyu hastaneye yetiştirmek için seferini iptal ederek güzergahını değiştirdi. Hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirilen şahıs tedavi altına alınırken şoförün duyarlı davranışı takdir topladı.

Edinilen bilgiye göre Elazığ Belediyesi'nin Çatalçeşme seferini yapan halk otobüsünde bir yolcu aniden rahatsızlandı. Bayılan yolcu otobüs içerisinde yere yığıldı. Durumu fark eden otobüs şoförü Emrah Zaman, otobüsü sağ şeride çekerek yolculardan yardım istedi. Kafasını çarpan şahıs, yolcular tarafından sabit bir şekilde tutulurken otobüs şoförü ise hızlı bir refleks ile seferini iptal etti ve güzergahını değiştirerek Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin yolunu tuttu. Kornalar çalarak trafiği açan ve hızla hastaneye yönelen Zaman, kısa süre içerisinde acilin önünde oldu. Ardından sağlıkçılar şahsı, boyunluk taktıktan sonra otobüs içerisinden çıkartarak sedyeye koydu. Şahıs, tedavisi için hastane içerisine alındı.

Şoför Zaman, ardından kaldığı yerden seferine devam etti. Yolcusu için seferber olan ve büyük bir duyarlılık gösteren Emrah Zaman, takdir topladı.

Yaşanan tüm olay, otobüs içerisindeki kameralara saniye saniye yansıdı.