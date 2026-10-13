Elazığ'da otobüs şoförüne şemsiye ile vuran yolcu kamerada görüntülendi - Son Dakika
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Elazığ'da otobüs şoförüne şemsiye ile vuran yolcu kamerada görüntülendi

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Elazığ\'da otobüs şoförüne şemsiye ile vuran yolcu kamerada görüntülendi
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Elazığ'da halk otobüsü önünde otobüs şoförü ile bir yolcu arasında çıkan tartışma, Zübeyde Hanım Caddesi'nde yumruklu kavgaya dönüştü. Şahıs, şoföre şemsiye ile peş peşe vururken otobüsten inen yolcular araya girdi ve kavga sona erdi; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da otobüs şoförü ile yolcu arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Şahıs, şoföre elindeki şemsiye ile defalarca vururken o anlar kameralara yansıdı.

Olay, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde halk otobüsü önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otobüs şoförü ve bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından şahıs, kapı önünde bekleyen şoföre şemsiye ile vurdu. Şoförün yumrukla karşılık vermesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavga esnasında şahıs elindeki şemsiye ile şoföre peş peşe vurdu. Otobüsten inen yolcuların araya girmesi ile kavga sonlanırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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