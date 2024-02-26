Elazığ'da otomobil kaldırıma çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil kaldırıma çarptı, 1 kişi yaralandı

Elazığ\'da otomobil kaldırıma çarptı, 1 kişi yaralandı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

26.02.2024 16:12  Güncelleme: 16:13
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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Vali Fahribey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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