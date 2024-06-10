Elazığ'da Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Elazığ Diyarbakır karayolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Çalhan idaresindeki 23 ER 768 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Çalhan ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Sivrice Toplum Sağlığı merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çalhan'ın cansız bedeni, defnedilmek üzere Diyarbakır'ın Ergani ilçesine nakledilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ