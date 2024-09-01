Elazığ\'da otomobilin demir korkuluklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Elazığ'da otomobilin demir korkuluklara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ç'nin kullandığı otomobil, Başyurt köyü mevkiinde direksiyon hakimiyeti kaybederek demir korkuluklara çarptı. Kazada, otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine jandarma,itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan sürücü A.Ç. kaldırıldığı Karakoçan Devlet Hastanesi'ndeki yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ