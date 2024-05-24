Elazığ'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Elazığ\'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır 6 kişi de yaralandı. Kazada çıkan yangın sonucu bir araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

24.05.2024 11:42
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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır 6 kişi de yaralandı. Kazada alev alan bir araç da kullanılamaz hale geldi.

Olay, Elazığ Malatya kara yolu Karaali köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BF 474 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu plakası öğrenilmeyen otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 30 yaşındaki Hanım Çapkur, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler dahil 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Çapkur ise morga nakledildi. Kaza sonrası araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Yol güvenliği sağlayarak kontrollü trafik geçişi sağlayan jandarma ekipleri ise kazayla iligli inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

İnceleme, Jandarma, Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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