Elazığ'da Otomobil Refüje Çıkarak Ağaçları Devirdi, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Refüje Çıkarak Ağaçları Devirdi, 3 Kişi Yaralandı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkarak ağaçları devirdi. Devrilen ağaçlardan biri karşı yönden gelen bir aracın üzerine isabet etti. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Elazığ Adliyesine atanan hakim olduğu ve göreve başlamak için kente geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.07.2024 15:08
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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkarak ağaçları devirdi. Devrilen ağaçlardan biri karşı yönden gelen bir aracın üzerine isabet etti. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 23 HF 845 idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Aracın çarpması ile refüjdeki ağaçlar devrildi. Ağaçlardan birisi G.Z. yönetimindeki 38 HZ 123 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan G.Z.'nin Elazığ Adliyesine atanan hakim olduğu ve göreve başlamak için kente geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Otomobil Refüje Çıkarak Ağaçları Devirdi, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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