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Elazığ'da otomobilin baraja düştüğü anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da park halindeki otomobilin Keban Baraj Gölü'ne düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ Pertek feribot iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 16 ADT 652 plakalı park halindeki otomobil bir anda hareket ederek Keban Baraj Gölü'ne uçtu. Olayda araç içerisinde kimsenin bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti. Baraja uçan otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çekici, bağladığı otomobili halat yardımı ile bulunduğu yerden kurtardı. Araçta, maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan aracın göle düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Feribotun güvenlik kameralarına yansıya görüntülerde rampa aşağı olan aracın hareket etmesi ve suya gömülmesi yer aldı.