Elazığ'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Elazığ\'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Elazığ'ın merkez Karşıyaka Mahallesi'nde bir otomobil, yol kenarında yürüyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

10.07.2024 12:22
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Elazığ'da yol kenarında yürüyen şahıs, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, merkez Karşıyaka Mahallesi Cahit Dolakay Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 KDU 687 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen O.T.'ye (37) çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı - Son Dakika

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