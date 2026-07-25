Elazığ\'da Park Halindeki Motosiklet Yandı

Elazığ'da boş bir alanda park halinde bulunan motosiklet, alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, boş alanda sürücüsü bulunmayan ve park halinde buluna motosikletten alevler yükseldi. Alevlere teslim olan motosiklet yanarak kuşlanılamaz hale geldi. Yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.