Elazığ\'da peş peşe iki kaza: 7 yaralı

Elazığ'da peş peşe meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İlk kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araç, kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çıkıp takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise yine Elazığ-Bingöl yolu Karagedik rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazaların ardından çevredekilerin ihbarı üzerine her iki olay yerine de sağlık, polis, jandarma ve Kovancılar Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ