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Elazığ'da pikabın kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da pikabın kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Elazığ-Alacakaya yolunda meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, aynı yönde seyir halinde olan bir kamyona arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ\'da pikabın kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
18.12.2023 - 10:29,
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Elazığ'da pikabın kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Alacakaya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, aynı yönde seyir halinde olan 23 ABJ 757 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Alacakaya, Jandarma, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da pikabın kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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