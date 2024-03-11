Elazığ'da Pikap 3 Araça Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Pikap 3 Araça Çarptı: 1 Yaralı

Elazığ\'da Pikap 3 Araça Çarptı: 1 Yaralı

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, park halinde bulunan 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansta müdahale edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.03.2024 13:20  Güncelleme: 13:23
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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap park halinde bulunan 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesi ambulansta yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Pikap 3 Araça Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Pikap 3 Araça Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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