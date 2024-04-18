Elazığ\'da 3 katlı işletmenin en üst katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Elazığ'da 3 katlı işletmenin en üst katında havalandırma motorundan kaynaklı yangın çıktı. Korkutan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Çarşı Mahallesi 2. Harput Caddesi üzerinde bulunan restoranın üst katında çıktı. İddiaya göre, 3 katlı restoranın en üst katında havalandırma borusunun bağlı olduğu motorda yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe neden olurken, dumanlar sokağı kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürülürken, üst katta yangın esnasında da kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Dumanın çevreyi kapladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
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