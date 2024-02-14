Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Silah Ele Geçirildi

Elazığ\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Silah Ele Geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 6 şüphelinin ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 tabanca ve 6 av tüfeği ile birlikte çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

14.02.2024 10:23
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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 7 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 6 şüphelinin ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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