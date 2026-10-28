Elazığ\'da sağanakla ıslanan yolda otomobilin makas atması trafiği tehlikeye soktu

Elazığ'da sağanakla ıslanan yolda otomobilin makas atması trafiği tehlikeye soktuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dün akşam saatlerinde Elazığ'da sağanak yağış nedeniyle ıslanan Güney Çevre Yolu'nda otomobilin makas atması trafiği tehlikeye soktu. Hem kendi hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atan sürücü bir süre sonra gözden kayboldu; o anlar başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Elazığ'da sağanak yağıştan dolayı ıslanan yolda makas atan otomobil kameralara yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağıştan dolayı ıslanan yolda makas atan otomobil, trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İHA
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