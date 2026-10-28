Elazığ\'da sağanakla ıslanan yolda otomobilin makas atması trafiği tehlikeye soktu

Elazığ'da sağanak yağıştan dolayı ıslanan yolda makas atan otomobil kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağıştan dolayı ıslanan yolda makas atan otomobil, trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı.