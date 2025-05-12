Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde samanlıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Karaman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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