Elazığ\'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde bulunan bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ