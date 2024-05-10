Elazığ'da jandarma operasyonunda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da jandarma operasyonunda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi

Elazığ\'da jandarma operasyonunda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silah, mühimmat, tüp, pil ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonun amacı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak olarak belirtildi.

10.05.2024 20:44
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Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen Şehit Jandarma Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu'nda silah, mühimmat, tüp, pil ile birlikte çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Arıcak ilçesi Görese Dağı bölgesinde 10 Mayıs 2024 tarihinde icra edilen, Şehit J. Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu'nda geçmiş yıllarda bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen bir doğal mağara içerisinde silah, mühimmat, tüp, pil ile birlikte çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla, faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da jandarma operasyonunda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi - Son Dakika

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