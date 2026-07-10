Elazığ\'da Seyir Halinde Minibüs Yandı

Elazığ'da seyir halindeyken yanan minibüs, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen minibüs, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar, yanan minibüse ilk müdahaleleri yaptıktan sonra itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yaralanın olmadığı olayda, araçta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. - ELAZIĞ