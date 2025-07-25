Elazığ\'da Silahlı Çatışma: Yaralı Polis Özel Harekat Memuru Ziyaret Edildi

Elazığ'da il protokolü, silahlı çatışmada yaralanan Polis Özel Harekat memuru Furkan Pazarbaşı'nı hastanede ziyaret etti.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde etkisinde olan S.B.'nin intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahsın elinde silah bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye özel harekat ve sağlık ekibi destek olarak gönderildi. İkna çabaları sürdüğü sırada şahıs, bir anda sokağa çıkarak rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu çevredeki birçok iş yeri kurşunların hedefi olurken, bir polis memuru da ayağından yaralandı. Yaralı polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken saldırgan şahıs ise hayatını kaybetmişti.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Polis Özel Harekat Memuru Furkan Pazarbaşı'nı Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. - ELAZIĞ