Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

07.09.2024 11:03
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Elazığ'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan iki kişi, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, kimliği tespit edilemeyen şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile husumetlisini vurarak olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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