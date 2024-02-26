Elazığ'da kavgada silah kabzasıyla yaralanan bir kişi - Son Dakika
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Elazığ'da kavgada silah kabzasıyla yaralanan bir kişi

Elazığ\'da kavgada silah kabzasıyla yaralanan bir kişi

Elazığ'ın merkezine bağlı Olgunlar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada, bir kişi silah kabzasıyla başına vurularak yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

26.02.2024 01:06  Güncelleme: 01:10
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Elazığ'da 2 grup arasında çıkan kavgada, bir kişi başına vurulan silah kabzası ile yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi, Güzellik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, havaya ateş edilirken silahın kabzasıyla başına vurulan K.O. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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