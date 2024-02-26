Elazığ\'da kavgada silah kabzasıyla yaralanan bir kişi

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir: Seçimden sonra dokunmamıza gerek kalmayacak, hep birlikte tatile göndereceğiz

Bağcılar Belediye Başkanı ve Başkan adayı Abdullah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerin tanıtımını yaptı. Özdemir, İBB iletişime geçerek ulaşım master planının UKM kararlarını aldıklarını, 1 yıldır yazdıklarını söyleyerek, ''Şu anda da diyorlar ki, 'Bize seçime kadar dokunmayın.' Kıymetli Bağcılarlı hemşehrilerim, biz de buradan diyoruz ki, 'Artık seçimden sonra size dokunmamıza gerek kalmayacak sizi hep beraber, hep birlikte tatile göndereceğiz.'' dedi.