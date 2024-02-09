Elazığ'da talihsiz kadın kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Elazığ'da talihsiz kadın kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü

Elazığ\'da talihsiz kadın kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü

Elazığ'da 1 ay önce resmi nikah kıydığı kocası tarafından silahla vurularak öldürülen talihsiz kadın toprağa verildi. Olay, dün Elazığ Medikal Hospıtal arkasında Onkoloji Merkezi girişinde meydana geldi. Kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Talihsiz kadının cenazesi Karakoçan ilçesinde toprağa verildi.

09.02.2024 15:02
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Elazığ'da 1 ay önce resmi nikah kıydığı kocası tarafından silahla vurularak öldürülen talihsiz kadın toprağa verildi.

Olay, dün Elazığ Medikal Hospıtal arkasında Onkoloji Merkezi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir (32), geçen ay resmi nikah yaptıkları eşi uzman çavuş M.C. ile bahçede konuşmaya başladı. Ardından ikili arasında tartışma çıktı. M.C., bu sırada belinden çıkardığı tabanca ile Demir'e peş peşe ateş etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aracına binerek kaçtı. Talihsiz kadının sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Eşini öldüren M.C., yapılan çalışmanın ardından kısa sürede cinayeti işlediği silahla birlikte ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C. adliyeye sevk edildi.

Talihsiz kadın son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan, Burcu Demir'in cansız bedeni Karakoçan ilçesi Yoğunağaç köyüne getirildi. Cemevinden kaldırılan cenaze, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verilirken, ailesi karanfiller koyduğu mezarı başında sinir krizi geçirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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