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Elazığ'da sokak köpekleri kediyi parçaladı

ELAZIĞ - Elazığ'da başıboş sokak köpekleri, saldırdıkları kediyi parçaladı.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş dışarıdan köpek seslerini duyması üzerine balkona çıktı. Şahıs, başıboş sokak köpeklerinin bir kediye saldırdıklarını fark etti. Köpekler, boğdukları kediyi başında bir süre bekledikten sonra parçaladı. Köpekler daha sonra gözden kayboldu.