Elazığ'da Sokak Satıcılarına Operasyon: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da Sokak Satıcılarına Operasyon: 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 450 gram taş kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 386 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16.07.2024 09:49
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 95 parça halinde 450 gram taş kokain maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 386 bin lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Sokak Satıcılarına Operasyon: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Sokak Satıcılarına Operasyon: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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