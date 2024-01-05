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Elazığ'da polis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da polis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 sokak satıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 56,70 gram esrar ve 5,60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Elazığ\'da polis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
05.01.2024 - 09:32,
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Elazığ'da polis tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 4 şüpheli yakalanarak, 'Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst, araç ve ikamet aramasında, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet fişek, 6 parça halinde toplam 56,70 gram esrar maddesi, 2 parça halinde 5.60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken birisi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da polis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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