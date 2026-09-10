Elazığ'da son 20 günde aranan 55 şüpheli yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da son 20 günde aranan 55 şüpheli yakalanıp tutuklandı

Elazığ\'da son 20 günde aranan 55 şüpheli yakalanıp tutuklandı
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Elazığ'da polisin il genelinde son 20 gün içinde yaptığı çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 55 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanan şüpheliler dışında, silah operasyonlarında 17 kişi yakalanıp 9 tabanca ve 8 tüfek ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 55 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan dolayı haklarında arama kararı çıkartılan şahıslara yönelik il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede son 20 gün içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 55 şahıs yakalandı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Bununla birlikte gerçekleştirilen güvenlik uygulamaları ve operasyonlarda ise; ruhsatsız tabanca tüfek taşıyan 17 şahıs yakalanırken, 9 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 17 adet fişek ile 8 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 17 adet kartuş ele geçirildi. Yapılan güvenlik uygulamaları ve operasyonlar sırasında yakalanan şüpheli şahıslar hakkında da gerekli adli işlemler yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Yakalama, Elazığ, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da son 20 günde aranan 55 şüpheli yakalanıp tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da son 20 günde aranan 55 şüpheli yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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