Elazığ'da Su Baskınları Sonrası Temizlik Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Su Baskınları Sonrası Temizlik Çalışmaları

Elazığ\'da Su Baskınları Sonrası Temizlik Çalışmaları
06.05.2026 02:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da sağanak ve dolu sonrası evler su altında kaldı, maddi hasar büyük. Yardım çağrısı yapıldı.

Elazığ'da etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışının ardından sular altında kalan evlerde temizlik çalışmaları başlarken, ortaya çıkan maddi hasar afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Elazığ'da dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışın ardından kentin farklı noktalarında ve Akpınar Mahallesi 515. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında su baskınları meydana geldi. 66 yaşındaki Hatice Demir ve oğlunun ikamet ettiği dairede, baskın sonrası itfaiye ekipleri ve ev sakinleri tarafından su tahliye çalışması yürütüldü. Suyun tahliyesinin ardından evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Evin giriş bölümünde biriken su ve atıklar nedeniyle daireye girişler, kapı önüne yerleştirilen tuğla ve çeşitli eşyalar üzerinden sağlandı. Dairede bulunan eşyaların tamamında maddi hasar oluştuğu gözlenirken Hatice Demir ve oğlu, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yardım başvurusunda bulundu.

Hatice Demir gözyaşları içinde yaşadıkları mağduriyetlerini dile getirdi. Oğlu ile birlikte ilk etapta evlerini basan suyu temizlediklerini ifade eden Demir, "Ondan sonra her yeri su bastı. Hiçbir şeyi kurtaramadık, canımızı zor kurtardık. Beyaz eşyalardan da bir şey kurtaramadık. Yetkililerden yardım istiyorum. Bodrum katında yaşıyoruz ve benim gücüm yok" dedi.

Oğlu Faruk Çimen ise, "Dün yağan yağmur ve dolu yağışı ile beraber evlerimizi su bastı. Bu su basma ile beraber evimizi belli bir yere kadar temizledik, eve dolan suyunu boşalttık. Sonrasında dışarıdaki inşaat çalışanları iş makinesi getirip, temel yerinde dolan suyu rögarın girişine vermeleri sonrası evimizin tamamını diz boyunu geçecek şekilde su bastı. Şu anda koltuklarımız, elektronik aletlerimiz hepsi suyun altında kalmış durumda" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Su Baskınları Sonrası Temizlik Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:19:30. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Su Baskınları Sonrası Temizlik Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.