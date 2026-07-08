Elazığ'da Suç Örgütüne Ağır Ceza - Son Dakika
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Elazığ'da Suç Örgütüne Ağır Ceza

08.07.2026 19:08
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Elazığ'da bir suç örgütü lideri 543 yıl, yöneticisi 209 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Elazığ'da polise saldırı, yağma ve cinayete teşebbüs gibi suçlardan yargılanan organize suç örgütü lideri 543 yıl 9 ay, örgüt yöneticisi ise 209 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı örgüt kurma ve yönetme", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "görevli polis memurlarına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs", "iş yeri sahiplerine yönelik nitelikli yağma", "iş yeri kurşunlamak suretiyle silahlı tehdit", "kamu malına zarar verme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 13 şüpheli hakkında açılan kamu davasında yargılama süreci tamamlandı. Elazığ 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklara ceza yağdırdı. Yapılan yargılama neticesinde suç örgütünün lideri E.B. toplamda 543 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Örgüt yöneticisi M.B. hakkında toplamda 209 yıl hapis cezası kararı verilirken, diğer örgüt yöneticileri ve üyelerine ise 2 yıl 6 aydan başlayıp 68 yıla varan sürelerde hapis cezaları uygulandı.

Ayrıca, mahkeme heyeti, alınan kararlarla birlikte sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Elazığ, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Suç Örgütüne Ağır Ceza - Son Dakika

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