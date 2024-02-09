Elazığ'da Suç Örgütüne Operasyon: 35 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Elazığ'da Suç Örgütüne Operasyon: 35 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ\'da Suç Örgütüne Operasyon: 35 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, suç örgütüne yönelik çalışmalar sonucunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlara karıştığı ve örgütün faaliyetlerini yürüttüğü tespit edildi. Operasyon kapsamında çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

09.02.2024 12:29
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından elebaşılığını cezaevinde bulunan Ömer Faruk Bulut'un yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme, tehdit ve hakaret" eylemlerini gerçekleştirdikleri, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarına karıştığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından haksız kazanç elde etmek için ateşli silah kullanmak suretiyle ilde nüfuz oluşturma eğilimindeki örgüt yöneticisi ve üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Teknik ve fiziki takip süresince ve operasyon tarihinde 11 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet şarjör ve tabancalara ait 67 adet fişek, 8 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeklere ait 28 adet kartuş, 19,77 gram kokain, 58 adet sentetik ecza maddesi, 13 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca örgütün talimatına istinaden çok sayıda eylem hazırlığının önlendiği bildirildi.

Gözaltında bulunan 35 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Suç Örgütüne Operasyon: 35 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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