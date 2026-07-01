Elazığ\'da Şüpheli Valiz Patlatıldı

Elazığ'da banka önüne bırakılan şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı. Valizin içerisinden kıyafet ve battaniye çıktı.

Olay, Vali Fahribey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, banka şubesinin önünde şüpheli bir valiz gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi çift taraflı yaya ve araç trafiğine kapattı. Adrese çağrılan bomba imha ekibi, şüpheli valizi fünye ile patlattı. Büyük bir gürültü ile patlayan şüpheli valizin içerisinden kıyafet ve battaniye çıktı. - ELAZIĞ