Elazığ\'da Takla Atan Araçta 6 Yaralı

Elazığ'da otomobilin takla atma sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yurtbaşı beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 ALB 270 otomobil takla attı. Kazada 6 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ