Elazığ\'da Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
