Elazığ'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

18.07.2026 14:22
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Elazığ'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Sürsürü Mahallesi M. Cemiloğlu Caddesi Şehit Ast. Mustafa Uygur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenemeyen 23 T 0351 ticari taksi ile 23 ADE 245 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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