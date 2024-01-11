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Elazığ'da Tartışmadan Sonra Bıçaklı Kavga - Son Dakika
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Elazığ'da Tartışmadan Sonra Bıçaklı Kavga

Elazığ'da iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameraları, şahsın kaçma anını kaydetti.

Elazığ\'da Tartışmadan Sonra Bıçaklı Kavga
11.01.2024 - 15:20,  Güncelleme: 15:22
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Elazığ'da, yolda karşılaşan iki kişi arasında tartışmadan sonra bıçaklı kavga çıktı. Şahsın bıçaklama olayının ardından elindeki kesici aletle kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki kişi tartıştı. Tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi belinden çıkardığı bıçakla, tartıştığı kişiyi yaraladı. Daha sonra ise şahıs olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan şahsı yakalamak için polis çalışma başlattı.

Yaşanan bıçaklı olay ise bir iş yerine güvenlik kamerası tarafından kayıt edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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