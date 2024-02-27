Elazığ'da taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

Elazığ\'da taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

Elazığ'ın Nailbey Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, polis ekipleri olaya müdahale etti. Yaralanan kişi ambulansta tedavi edildi.

27.02.2024 11:21  Güncelleme: 11:22
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Elazığ'da iki grup arasında cadde ortasında çıkan taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden iki gruba müdahale ederek, şahıslar hakkında işlem başlattı. Kavgada yaralanan şahsın ambulansta tedavisi yapıldı. Kavga anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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