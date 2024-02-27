Elazığ\'da taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

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Elazığ'da iki grup arasında cadde ortasında çıkan taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden iki gruba müdahale ederek, şahıslar hakkında işlem başlattı. Kavgada yaralanan şahsın ambulansta tedavisi yapıldı. Kavga anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - ELAZIĞ