Elazığ\'da Tehlikeli Çocuk Yolculuğu

Elazığ'da bir çocuğun panelvanın arkasındaki tehlikeli yolcuğunu kameralara yansıdı.

Olay, merkez Balakgazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yer fıstığı satan bir seyyar satıcı, panelvanın arka kapağını açarak caddede ilerledi. Araç içerindeki çocuk ise pikabın arkasına oturup ayaklarını sarkıtarak yolculuk etti. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntülendiğini fark eden çocuk ise bir süre sonra aracın içerisine girdi. - ELAZIĞ