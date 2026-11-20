Elazığ'da inşaat malzemesini aracın camından sarkıtarak trafikte ilerleyen sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Aksaray Mahallesi Şehit Hamdi Tuncel Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sürücü, aldığı inşaat malzemesi aracına sığmayınca camdan dışarı sarkıttı. Camdan sarkan malzeme ile trafikten ilerleyen sürücü tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar ise bir başka araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.