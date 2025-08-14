Elazığ\'da Temmuzda 374 Kaza: 7 Ölü, 295 Yaralı

Elazığ'da temmuz ayında meydana gelen 374 kazada 7 kişi hayatını kaybederken 295 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da temmuz ayı kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre kentte meydana gelen 374 kazada 7 kişi hayatını kaybederken 295 kişi ise yaralandı. Kazaların 188'i yaralanmalı olurken, 186'sı ise maddi hasarlı gerçekleşti. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak. Şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak. Arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur ikazında durmamak. Taşıt giremez uyarısı bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek. Alkollü araç kullanmak, aşırı hız, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek" - ELAZIĞ