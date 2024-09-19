Elazığ\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi'nde iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ