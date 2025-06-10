Elazığ\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AFN 682 plakalı minibüs ile 23 ABS 205 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ