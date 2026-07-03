Elazığ\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Elmapınarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ