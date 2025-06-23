Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Kovancılar- Bingöl karayolu Çakırkaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 12 AAC 446 plakalı araç ile 23 T 5509 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.