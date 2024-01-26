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Elazığ'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Elazığ'ın Sanayi Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
26.01.2024 - 09:49,
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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Mahallesi Garaj Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 ABD 179 plakalı otomobil ile 23 ADE 654 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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