Elazığ\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafa Uygur Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. idaresindeki 34 ECJ 422 plakalı otomobil ile A.K. yönetimdeki 23 AAP 077 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ