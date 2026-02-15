Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
15.02.2026 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Malatya Karayolu'nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı, biri ağır yaralı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, kameralara yansıdı.

Kaza, dün Elazığ- Malatya Karayolu Çitili Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 BWF 680 plakalı otomobil ile 16 BRE 753 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri, kaza yerinde yol güvenliğini sağlayarak inceleme yaptı.

Öte yandan, kazaya ilişkin araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışma anı ve kazanın hemen sonrası yer aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Trafik, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Antalya’da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi Antalya'da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

00:30
Samsun’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
23:18
Fatih Tekke’den Fenerbahçe’nin galibiyetine olay yorum
Fatih Tekke'den Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum
22:38
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
22:27
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan’dan açıklama
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama
22:02
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe’nin
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin
19:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 00:59:56. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.