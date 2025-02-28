Elazığ\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, Yaya Son Anda Kurtuldu

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Elazığ'da 3 kişini yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansırken bir yaya ise son anda 2 aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Kaza, Kovancılar- Bingöl kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızla gelen bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çaptı. Çarpmanın etkisi ile önceki araç, refüje çıkarak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi arama kurtarma, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 kişi ekiplerce çıkartılarak, ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çarpma anında bir şahsın yaya geçidinden geçmeye çalıştığı ve son anda kurtulduğu, panikle yolun diğer tarafına yöneldiğinde ise başka bir aracın altında kalmaktan yine kıl payı kurtulduğu görüldü. - ELAZIĞ